Перед уходом "разрушил" Кремль: Полторак на прощание потроллил Россию

Министр обороны Украины Степан Полторак в прощальном слове после объявления об отставке опубликовал на Facebook коллаж с разрушенным Кремлем.

"Я растроган. Благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас она — на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы — лучшие! Мы идем вперед! Победа за нами! Слава Украине!" — написал он.

Степан Полторак на фоне разрушенного Кремля Facebook Степан Полторак

Спустя некоторое время он удалил изображение, но сообщение осталось.

В комментариях Полторака похвалили за фото, на что он ответил: "Спасибо". Отметим, что его запись получила 21 тысячу лайков и около 4 тысяч комментариев. Российские СМИ сразу же растиражировали данную новость.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Степан Полторак 20 мая попросил новоназначенного президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности.

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