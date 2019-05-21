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Перед уходом "разрушил" Кремль: Полторак на прощание потроллил Россию

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Министр обороны Украины Степан Полторак в прощальном слове после объявления об отставке опубликовал на Facebook коллаж с разрушенным Кремлем.

"Я растроган. Благодарю всех за поддержку и теплые слова. Благодарен за то, что все эти годы вы были вместе со мной. Мы подняли армию с колен. И сейчас она — на уровне с ведущими армиями мира. Это была заслуга каждого из вас. Мы вместе создали мощную армию патриотов, которая готова дать отпор сильному агрессору. Украинцы, вы — лучшие! Мы идем вперед! Победа за нами! Слава Украине!" — написал он.

Степан Полторак на фоне разрушенного Кремля

Степан Полторак на фоне разрушенного Кремля

Facebook Степан Полторак

Новости
"Новый эксперимент Путина": Полторак предупредил о масштабной агрессии России

Спустя некоторое время он удалил изображение, но сообщение осталось.

В комментариях Полторака похвалили за фото, на что он ответил: "Спасибо". Отметим, что его запись получила 21 тысячу лайков и около 4 тысяч комментариев. Российские СМИ сразу же растиражировали данную новость.

Перед уходом "разрушил" Кремль: Полторак на прощание потроллил Россию

Перед уходом "разрушил" Кремль: Полторак на прощание потроллил Россию

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Степан Полторак 20 мая попросил новоназначенного президента Украины Владимира Зеленского уволить его с занимаемой должности.

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Персона
Степан Полторак
Место
Украина
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Погоны с бриллиантами оставил?
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1
1
IGGI IGGI
IGGI IGGI
искренне сожалею об уходе полторака дебальцевского из мо укры. Размещением сей картинки он подтвердил что является конченым идиотом.. А идиот во главе МО враждебного государства 👍. Ждем следующего...
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1
1
Крым Андрей
Крым Андрей
О! Это не это ЧМО получило звание "Иловайский"? Ишь, какой герой! Поапплодируйте ему прыгуны. Он вон какую картинку грозную придумал. А то, что эта бестолочь своей тупостью, целое кладбище укрокарателей в Донбассе закопала, это всё ерунда.
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2
1

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