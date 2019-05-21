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Перед звільненням "зруйнував" Кремль: Полторак на прощання потролив Росію

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Міністр оборони України Степан Полторак у прощальному слові після оголошення про відставку опублікував на Facebook колаж зі зруйнованим Кремлем.

"Я зворушений. Дякую всім за підтримку і теплі слова. Вдячний за те, що всі ці роки ви були разом зі мною. Ми підняли армію з колін. І зараз вона — на рівні з провідними арміями світу. Це була заслуга кожного з вас. Ми разом створили потужну армію патріотів, яка готова дати відсіч сильному агресорові. Українці, ви — найкращі! Ми йдемо вперед! Перемога за нами! Слава Україні!" — написав він.

Степан Полторак на фоні зруйнованого Кремля

Степан Полторак на фоні зруйнованого Кремля

Facebook Степан Полторак

Новини
"Новий експеримент Путіна": Полторак попередив про масштабну агресію Росії

Через деякий час він видалив зображення, але повідомлення залишилося.

У коментарях Полторака похвалили за фото, на що він відповів: "Спасибі". Зазначимо, що його запис отримав 21 тисячу лайків і приблизно 4 тисячі коментарів. Російські ЗМІ одразу ж розтиражували цю новину.

Перед звільненням "зруйнував" Кремль: Полторак на прощання потролив Росію

Перед звільненням "зруйнував" Кремль: Полторак на прощання потролив Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Степан Полторак 20 травня попросив новопризначеного президента України Володимира Зеленського звільнити його із займаної посади.

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Особа
Степан Полторак
Місце
Україна
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Kotlyar Vovchik
Kotlyar Vovchik
Погоны с бриллиантами оставил?
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1
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IGGI IGGI
IGGI IGGI
искренне сожалею об уходе полторака дебальцевского из мо укры. Размещением сей картинки он подтвердил что является конченым идиотом.. А идиот во главе МО враждебного государства 👍. Ждем следующего...
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
О! Это не это ЧМО получило звание "Иловайский"? Ишь, какой герой! Поапплодируйте ему прыгуны. Он вон какую картинку грозную придумал. А то, что эта бестолочь своей тупостью, целое кладбище укрокарателей в Донбассе закопала, это всё ерунда.
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2
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