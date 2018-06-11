"Ответ "зрадофилам": у Порошенко допустили ляп с безвизом

Пресс-служба президента Украины Петра Порошенко оконфузилась в соцсетях нелепым видео по поводу годовщины поездок украинцев в Евросоюз по безвизовому режиму.

В частности, в ролике было указано, что украинцы уже год могут путешествовать без виз не только в Евросоюз, но и в Великобританию, передает Newsone.

"Первая годовщина действия безвиза - это ответ всем "зрадофилам", которые уверяли, что нам его никогда и не дадут. Цифра в более 555 тыс. путешествий прекрасно демонстрирует, что мы справились!", - сказано в сообщении Порошенко в Facebook.

Также была обнародована видео презентация по достижениям за первый год.

Стоит отметить, что среди безвизовых направлений указали Великобританию: рейс из Кропивницкого отправился в британский Борнмут.

Также стоит отметить, что, по информации из ролика, обнародованного пресс-службой Порошенко, украинцы уже год пользуются безвизом также из российского Курска. На карте видно, что "точка отправления" находится за границами Украины. Россию при этом дизайнеры не нарисовали вовсе.

Стоит также отметить, что популярными направлениями для путешествий являются прямые рейсы из Курска в Балтийское море (обведено синим) и Кропивницкий - Атлантический океан (обведено черным).

Скорей всего, речь идет об ошибке дизайнера видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июня, исполняется ровно год, как украинцы получили право на безвизовые поездки в Шенгенскую зону.