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"Відповідь "зрадофілам": у Порошенка допустили ляп з безвізом

1.6тЧитати новину російською

Прес-служба президента України Петра Порошенка осоромилася в соцмережах безглуздим відео щодо річниці поїздок українців до Євросоюзу по безвізовому режиму.

Зокрема, в ролику було зазначено, що українці вже рік можуть подорожувати без віз не лише в Євросоюз, але і до Великобританії, передає Newsone.

"Перша річниця дії безвіза - це відповідь усім "зрадофілам", які запевняли, що нам його ніколи і не дадуть. Цифра в більш 555 тис. подорожей прекрасно демонструє, що ми впоралися!", - сказано в повідомленні Порошенка в Facebook.

Також була оприлюднена відео презентація щодо досягнень за перший рік.

Варто зазначити, що серед безвізових напрямків вказали Великобританію: рейс з Кропивницького відправився в британський Борнмут.

Також варто відзначити, що, за інформацією з ролика, оприлюдненого прес-службою Порошенка, українці вже рік користуються безвізом також з російського Курська. На карті видно, що "точка відправлення" знаходиться за межами України. Росію при цьому дизайнери не намалювали зовсім.

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Варто також відзначити, що популярними напрямками для подорожей є прямі рейси з Курська в Балтійське море (обведено синім) і Кропивницький - Атлантичний океан (обведено чорним).

Швидше за все, мова йде про помилку дизайнера відео.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 червня, виповнюється рівно рік, як українці отримали право на безвізові поїздки в Шенгенську зону.

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Тема
Безвізовий режим з ЄС
Особа
Петро Порошенко
Об'єкт
ЄС
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