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"Он выбрал свободу!" "Сбежавший" в Украину российский осетр вызвал ажиотаж в сети

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В сети возник ажиотаж вокруг странной новости российских СМИ о "побеге" рыбы из страны в Украину.

Украинский блогер, шоумен и переводчик Дмитрий Чекалкин в Facebook показал скриншот с портала donnews.ru с заголовком: "Выращенный в Ростовской области на бюджетные деньги осетр предпочел уплыть в Украину".

"Как принято было говорить во времена застоя, "он выбрал свободу!" — пошутил Чекалкин.

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Рассмешила новость и других пользователей сети. "Рыба умнее ваты, как оказалось", "Задумайтесь, уже и осетр валит от вас", "Осетр ищет, где лучше", "Рыба умнее россиян", — пишут они.

"Он выбрал свободу!" "Сбежавший" в Украину российский осетр вызвал ажиотаж в сети
"Он выбрал свободу!" "Сбежавший" в Украину российский осетр вызвал ажиотаж в сети
"Он выбрал свободу!" "Сбежавший" в Украину российский осетр вызвал ажиотаж в сети
"Он выбрал свободу!" "Сбежавший" в Украину российский осетр вызвал ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в России подхватили "сенсацию" украинской журналистки, которая сняла фильм про оккупированный Крым.

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Место
Россия
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