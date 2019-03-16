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"Він вибрав свободу!" Російський осетр, який "втік" в Україну, викликав ажіотаж в мережі

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У мережі виник ажіотаж навколо дивної новини російських ЗМІ про "втечу" риби з країни в Україну.

Український блогер, шоумен і перекладач Дмитро Чекалкін в Facebook показав скріншот з порталу donnews.ru з заголовком: "Вирощений в Ростовській області на бюджетні гроші осетер вирішив поплисти в Україну".

"Як прийнято було говорити за часів застою, "він вибрав свободу!" — пожартував Чекалкін.

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Розсмішила новина і інших користувачів мережі. "Риба розумнішими вати, як виявилося", "Задумайтесь, вже і осетер валить від вас", "Осетер шукає, де краще", "Риба розумніша за росіян", — пишуть вони.

"Він вибрав свободу!" Російський осетр, який "втік" в Україну, викликав ажіотаж в мережі
"Він вибрав свободу!" Російський осетр, який "втік" в Україну, викликав ажіотаж в мережі
"Він вибрав свободу!" Російський осетр, який "втік" в Україну, викликав ажіотаж в мережі
"Він вибрав свободу!" Російський осетр, який "втік" в Україну, викликав ажіотаж в мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Росії підхопили "сенсацію" української журналістки, яка зняла фільм про окупований Крим.

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Росія
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