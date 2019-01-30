Нож и капли крови: в сети обнародовали пугающую записку медсестры

В сети обнародовали пугающую записку медсестры, которую она оставила своему пациенту. На клочке бумаги был изображен нож, с которого капала кровь, и подпись "завтра утром".

Также медик нарисовала еду и воду с подписью "no". Фотографию обнародовал пользователь портала Reddit.

В соцсетях началось бурное обсуждение увиденного. Некоторые отметили, что "это выглядит как записка кого-то, кто застрял где-то без еды или воды" и собирается закончить жизнь самоубийством. Однако разгадка тайны оказалась куда проще.

Записка медсестры Reddit

"Иностранный студент был госпитализирован в Китае, и медсестра, которая не умела говорить по-английски, проинформировала его об операции этой запиской", – пояснил автор, который обнародовал фото.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в сети возник ажиотаж из-за обнародованной иллюстрированной загадки. Авторы рисунка предложили отыскать близнецов на пляже с детьми.

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