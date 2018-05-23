В музее Киева случайно нашли старинную записку из прошлого: фото

В Киеве, в Национальном научно-естественном музее случайно нашли старинную записку, спрятанную в одном из экспонатов. Этикетка, возраст которой немножко не дотягивает до 200 лет, выпала из чучела красноклювого пеликана во время реставрации.

Именно этот артефакт из прошлого открыл тайну происхождения экспоната, ведь старая книга поступлений отдела зоологии скрывала эту информацию. Об этом сообщается на странице музея в Facebook.

facebook / Национальный научно-природоведческий музей

"Расшифровка винтажного почерка позволила выяснить имя коллектора. Это Илья Гаврилович Вознесенский, получивший красноклювого пеликана 15 октября 1840 года. Произошло это около берегов Калифорнии в гавани Бодега, которая носит имя испанского капитана", – рассказали в музее.

facebook / Национальный научно-природоведческий музей

Отмечается, что исследователь Российско-Американской компании Кусков заложил на берегу гавани порт Румянцев для заготовки меха, а в 24 километрах – поселения Форт-Росс.

"Год получения образца красноклювого пеликана был предпоследним в жизни колонии, ведь уже в следующем году она была продана большому землевладельцу Джону Саттеру", – говорится в сообщении.

Само место сбора экспоната – гавань Бодега – вдохновила Альфреда Хичкока на создание жуткого триллера "Птицы", в котором пернатые существа служат воплощением хрупкости и нестабильности отношений человека и природы.

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