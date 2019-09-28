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28 сентября • обновлено в 18:52
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"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине

2.4т Читать материал на украинском

Сеть рассмешил повышенный интерес к мобильному телефону главы РФ Владимира Путина.

Ранее росСМИ писали о том, что у Путина есть для переговоров "толстый тайный мобильный телефон" со специальной телефонной станцией.

Как сообщил в Twitter пропагандист Дмитрий Смирнов, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков лаконично прокомментировал эту новость. "Не очень и толстый", - сказал он.

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Владимир Путин

Владимир Путин

соцсети

Пользователи сети не поняли, зачем Смирнов информирует их об этом: "А что, про Украину новости закончились?" "О боже, у Путина есть телефон!"

"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине
"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине
"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине
"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине
"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине
"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Путин
Место
Россия
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
кремлевский лилипут жжет
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1
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, сотовый телефон для вас новая интимная деталь? Вы, похоже, ещё с 91-го приготовились к толерантности, но до сих пор крутите себе в "очко" телефонный круг 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинским СМИ никогда не надоесть пробивать днище...
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