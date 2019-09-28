"Не очень и толстый": сеть рассмешила интимная деталь о Путине

Сеть рассмешил повышенный интерес к мобильному телефону главы РФ Владимира Путина.

Ранее росСМИ писали о том, что у Путина есть для переговоров "толстый тайный мобильный телефон" со специальной телефонной станцией.

Как сообщил в Twitter пропагандист Дмитрий Смирнов, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков лаконично прокомментировал эту новость. "Не очень и толстый", - сказал он.

Владимир Путин соцсети

Пользователи сети не поняли, зачем Смирнов информирует их об этом: "А что, про Украину новости закончились?" "О боже, у Путина есть телефон!"

Как сообщал OBOZREVATEL, Кремль надеется, что в отношениях РФ и США дело не дойдет до публикации стенограмм телефонных разговоров лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

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