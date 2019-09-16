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16 сентября • обновлено в 21:43
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Запутался в проводах и забыл речь: появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом

1.7т Читать материал на украинском

Глава РФ Владимир Путин несколько раз оконфузился во время переговоров в Турции с президентом Реджепом Эрдоаном и лидером Ирана Хасаном Рухани.

Соответствующие видео активно распространяются в социальных сетях. Так, во время общей пресс-конференции Путин сначала запутался в проводе от наушника, после чего забыл заготовленную речь.

Кроме того, пользователи сети обратили внимание на истощенный вид Путина во время переговоров с Эрдоганом.

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Путин и Эрдоган

Путин и Эрдоган

twitter.com/dimsmirnov175

"Что вы какого-то сморчка подсовываете?" "Перетрудился дед, ему бы отдохнуть", "Наверное, Эрдоган свою линию гнет", Что с ним?" "Что-то вид у президента нашего не очень", - пишут комментаторы.

Рухани, Эрдоган и Путин

Рухани, Эрдоган и Путин

twitter.com/dimsmirnov175

Запутался в проводах и забыл речь: появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом
Запутался в проводах и забыл речь: появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом
Запутался в проводах и забыл речь: появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом
Запутался в проводах и забыл речь: появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом
Запутался в проводах и забыл речь: появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе на переговорах с Эрдоганом Путин также не смог обойтись без конфузов. Тогда внимание общества привела сценка с продавщицей мороженного.

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Персоны
Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган
Место
Турция Анкара
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