Запутался в проводах и забыл речь: появились видео конфузов Путина на встрече с Эрдоганом

Глава РФ Владимир Путин несколько раз оконфузился во время переговоров в Турции с президентом Реджепом Эрдоаном и лидером Ирана Хасаном Рухани.

Соответствующие видео активно распространяются в социальных сетях. Так, во время общей пресс-конференции Путин сначала запутался в проводе от наушника, после чего забыл заготовленную речь.

Кроме того, пользователи сети обратили внимание на истощенный вид Путина во время переговоров с Эрдоганом.

Путин и Эрдоган twitter.com/dimsmirnov175

"Что вы какого-то сморчка подсовываете?" "Перетрудился дед, ему бы отдохнуть", "Наверное, Эрдоган свою линию гнет", Что с ним?" "Что-то вид у президента нашего не очень", - пишут комментаторы.

Рухани, Эрдоган и Путин twitter.com/dimsmirnov175

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе на переговорах с Эрдоганом Путин также не смог обойтись без конфузов. Тогда внимание общества привела сценка с продавщицей мороженного.

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