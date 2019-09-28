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28 вересня • оновлено в 18:33
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"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна

1.8т Читати матеріал російською

Мережу розсмішив підвищений інтерес до мобільного телефону глави РФ Володимира Путіна.

Раніше росЗМІ писали про те, що у Путіна є для переговорів "товстий таємний мобільний телефон" зі спеціальною телефонною станцією.

Як повідомив в Twitter пропагандист Дмитро Смирнов, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков лаконічно прокоментував цю новину. "Не дуже і товстий", - сказав він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

соцмережі

Користувачі мережі не зрозуміли, навіщо Смирнов інформує їх про це: "А що, про Україну новини закінчилися?" "О боже, у Путіна є телефон!"

"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна
"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна
"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна
"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна
"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна
"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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Особи
Дмитро Пєсков Володимир Путін
Місце
Росія
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
кремлевский лилипут жжет
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Рагули, сотовый телефон для вас новая интимная деталь? Вы, похоже, ещё с 91-го приготовились к толерантности, но до сих пор крутите себе в "очко" телефонный круг 1-2-3-4-5-6-7-8-9-0 ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинским СМИ никогда не надоесть пробивать днище...
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