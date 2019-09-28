"Не дуже і товстий": мережу розсмішила інтимна деталь про Путіна

Мережу розсмішив підвищений інтерес до мобільного телефону глави РФ Володимира Путіна.

Раніше росЗМІ писали про те, що у Путіна є для переговорів "товстий таємний мобільний телефон" зі спеціальною телефонною станцією.

Як повідомив в Twitter пропагандист Дмитро Смирнов, прессекретар Путіна Дмитро Пєсков лаконічно прокоментував цю новину. "Не дуже і товстий", - сказав він.

Володимир Путін соцмережі

Користувачі мережі не зрозуміли, навіщо Смирнов інформує їх про це: "А що, про Україну новини закінчилися?" "О боже, у Путіна є телефон!"

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кремль сподівається, що у відносинах РФ і США справа не дійде до публікації стенограм телефонних розмов лідерів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

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