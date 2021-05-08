На Львовщине женщины напали на полицейских, которые остановили пьяного водителя. Видео

На Львовщине полицейские остановили водителя с признаками алкогольного опьянения. Пассажирки авто начали защищать мужчину и набросились на правоохранителей.

Об этом сообщила прессслужба полиции области. Отмечается, что одной женщине вручили подозрение из-за за причинения телесных повреждений работнику полиции. Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Во время установления обстоятельств происшествия водитель, 37-летний житель Яворова, имел признаки алкогольного опьянения, вел себя неадекватно, не выполнял законные требования сотрудников полиции. Кроме того, из салона автомобиля вышли три пассажирки, одна из которых стала вести себя агрессивно и несколько раз ударил полицейского ногой. Все участники события доставили в территориальное подразделение полиции, где установили их анкетные данные", – говорится в сообщении.

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