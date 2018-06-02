"Мрак": отвратительное видео с отдыха у бассейна набирает популярности

Во Флориде отдыхающие отеля засняли на видео, как весьма тучная туристка бреет в бассейне с детьми ноги.

Соответствующий ролик, где видно, как дама ополаскивает бритву в воде, опубликован на сайте Reddit. Это зрелище уже вызвало шквал критики среди пользователей сети, а также стало популярным.

В момент "бьюти"-процедуры родители и дети как будто даже не обратили на это внимание. Женщина не спеша брила ноги прямо перед носом купающихся.

В сети такое неуважение к окружающим вызвало ассоциацию с российскими туристами, давно прославившимися хамским поведением на курортах.

"Девушка наводит красоту на отдыхе в Краснодаре", "Курорты Краснодарского края", – подхватили в Twitter.

Девушка наводит красоту на отдыхе в Краснодаре pic.twitter.com/f1ULsiQwKH — Mikhail Golub (@golub) 2 червня 2018 р.

"Самый прелестный момент — когда она элегантным движением споласкивает бритву в бассейне у лиц купающихся детей. Мрак", - возмутились в комментариях.

Также, пользователи похвалили автора видео за то, что он снял этот момент, отметив, что человек знал, когда остановиться.

"Оператору респект, пожалел зрителей, знал чертяка когда остановиться", – пошутили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей сети поставило в ступор селфи модели из Калифорнии.