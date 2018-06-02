"Морок": огидне відео з відпочинку у басейну набирає популярності

У Флориді відпочиваючі готелю зняли на відео, як вельми огрядна туристка голить в басейні з дітьми ноги.

Відповідний ролик, де видно, як дама ополіскує бритву в воді, опубліковано на сайті Reddit. Це видовище вже викликало шквал критики серед користувачів мережі, а також стало популярним.

У момент "б'юті"-процедури батьки і діти начебто навіть не звернули на це увагу. Жінка не поспішаючи голила ноги прямо перед носом тих, хто купався.

У мережі така неповага до оточуючих викликала асоціацію з російськими туристами, які давно прославилися хамською поведінкою на курортах.

"Дівчина наводить красу на відпочинку в Краснодарі", "Курорти Краснодарського краю", - підхопили в Twitter.

Дівчина наводить красу відпочинку в Краснодарі pic.twitter.com/f1ULsiQwKH - Mikhail Golub (@golub) 2 червня 2018 р.

"Самий чарівний момент - коли вона елегантним рухом споліскує бритву в басейні у обличч тих, хто купається. Морок", - обурилися в коментарях.

Також, користувачі похвалили автора відео за те, що він зняв цей момент, зазначивши, що людина знала, коли треба зупинитися.

"Оператору респект, пошкодував глядачів, знав чортяка коли зупинитися", - пожартували в мережі.

Як повідомлявOBOZREVATEL, раніше користувачів мережі поставило в ступор Селфі моделі з Каліфорнії.