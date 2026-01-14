Лидеры G7 на форуме в Давосе будут давить на Трампа по одному вопросу для Украины: в FT раскрыли подробности

Лидеры G7 на следующей неделе будут присутствовать на встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Партнеры Украины намерены получить личную поддержку главы Белого дома по гарантиям безопасности для Киева после прекращения огня, которые нарабатывает его администрация.

Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на четырех информированных чиновников. В настоящее время согласовываются детали встречи, участие в которой могут принять и другие лидеры "коалиции желающих", а также отдельно планируется собрание советников по национальной безопасности этих государств.

Европа ожидает позиции Трампа в отношении Украины

В Давосе Дональд Трамп должен одобрить договоренности, достигнутые его переговорщиками по Украине и командующим оборонными силами США в Европе на переговорах в Париже на прошлой неделе. Эти соглашения считают ключевыми для предотвращения возобновления российской агрессии после возможного прекращения огня.

В то же время европейские страны обеспокоены уровнем личной готовности президента США и дальше поддерживать Украину после потенциального мирного соглашения с Россией, учитывая ряд его резко пророссийских заявлений в течение прошлого года.

Главный переговорщик Трампа Стив Виткофф после встречи в Париже сообщил, что работа над протоколами безопасности почти завершена, подчеркнув, что они являются одними из самых сильных, когда-либо нарабатывавшихся.

"Без США ничего из этого не произойдет... До сих пор непонятно, что на самом деле чувствует Трамп", – заявил один из европейских чиновников, связанный с переговорами, имея в виду заявленную готовность Великобритании и Франции разместить войска в Украине после прекращения огня.

Переговоры о безопасности продолжаются без участия Москвы

В то же время в материале отмечается, что формальные переговоры по гарантиям безопасности пока не предусматривали трехсторонний формат с участием России, а также остается неизвестным, согласится ли Москва хотя бы с частью предложений, наработанных Украиной и ее западными партнерами.

"Очень хорошо, что американцы принимают участие, в частности, в верификации и мониторинге (прекращении огня. – Ред.), а также в предоставлении резервного пояса", – отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

По информации источника, знакомого с планами, Украина и США готовились к подписанию экономического соглашения в размере 800 миллиардов долларов, которое должно стимулировать послевоенное восстановление страны, а завершить его президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп планировали во время саммита.

Напомним, накануне Трамп заявил, что у Зеленского нет "карт" в переговорах по завершению войны в Украине и полностью зависит от поддержки США. По его словам, именно без участия американского лидера ситуация могла бы иметь катастрофические последствия.

Как сообщал OBOZ.UA, американский лидер заявил, что усилия Европы по помощи Украине являются значительными, но их все равно недостаточно. По его словам, российский диктатор Владимир Путин не испытывает страха перед европейскими странами.

