"Будто Пикассо спроектировал": странное фото удивило пользователей

Модель из Калифорнии Паула Эспино в погоне за количеством подписчиков сделала селфи в ванной, но вместо признания публики получила много вопросов.

В частности, пользователей поставили в ступор сразу несколько деталей интерьера комнаты, которые стали для них настоящей головоломкой. Об этом сообщает РИА "Новости".

Подписчиков Эспино удивило расположение туалетной бумаги на другом конце комнаты от унитаза, держатель для полотенец под ним, а также розетка в неподходящем месте.

​"Почему туалетная бумага так далеко от унитаза, черт!", "Черт, тебе приходится вставать с унитаза и идти туда, чтобы взять бумагу", "Тянуться за бумагой придется вот так", – прокомментировали в сети странное расположение.

Reaching for the toilet roll 👌 pic.twitter.com/k54IW2Ea5w — Drew Mair (@gimmi_sum_mair) 27 травня 2018 р.

​"Раз такая тема, давайте заодно обсудим, почему держатель для полотенец находится под унитазом?" — спросили в сети.

"Черт, и розетка рядом с унитазом. Блин, как много вопросов", "Итак, у тебя розетка рядом с унитазом, перекладина под ним, а туалетная бумага висит на другом конце комнаты", — констатировали пользователи.

"Твою ванную как будто Пикассо спроектировал", — отметили в сети.

It’s like Picasso designed your bathroom — Davian Jimenez-Pages (@d8105238921a460) 27 травня 2018 р.

Паула удивилась в другом твитте такому количеству подписчиков. Ведь странное фото набрало больше 13 тысяч лайков.

"Я преодолела отметку в десять тысяч подписчиков из-за этой ванной. Публичная благодарность моей тете, у которой ванная с таким ужасным дизайном", — написала девушка.

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