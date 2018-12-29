''Мой великий падишах'': в сети вскрылась ''любовная история'' с Путиным

В сети нашлась ярая поклонница президента России Владимира Путина, которая регулярно признается ему в любви.

Для этого она создала отдельный аккаунт в Twitter "Аида Путин". Автора, судя по выложенной информации, зовут Аида Хидирова.

Ежедневно она адресует главе РФ любовные стихи и публикует их совместные фотографии, изготовленные с помощью фотошопа. "Ты вложил мне солнце в душу, А в глаза — рассвет. Знай, что в целом мире лучше Человека нет!" — сказано в описании профиля.

Автор публикаций называет Путина "моим великим падишахом", повелителем и султаном, пишет, что стремится к нему "каждой клеточкой своего тела" и живет, только когда видит президента России.

//İllüziya//

Olmayan bir şeyi həqiqi bir şey kimi qəbul etmə; yanlış, səhv təsəvvür, xəyal;

Cisimlərin səhv, təhrif olunmuş şəkildə qavranılması;

Yanlış, həyata keçməsi mümkün olmayan boş ümid, xam xəyal və zahirən görünən, həyata keçməz arzu. pic.twitter.com/cmm9ej4NNq — ❤ПУТИН🌹АИДА❤ (@AidaXidirova) 27 декабря 2018 г.

Мой великий Падишах , Ты мой повелитель, Ты мой Султан, мой Рай, моя Весна, я бы предпочла быть закованной в цепи у твоих ног! Ради того чтобы увидеть Вас,

❤Ваш Светлый Лик❤ pic.twitter.com/bPod7tphJL — ❤ПУТИН🌹АИДА❤ (@AidaXidirova) 5 августа 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая в мире по торговому обороту в интернете американская компания Amazon выпустила к Новому году свитер с обнаженным по пояс Санта-Клаусом на олене.

Этот образ якобы слишком напоминает покупателям президента РФ Владимира Путина.

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