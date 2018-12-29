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''Мой великий падишах'': в сети вскрылась ''любовная история'' с Путиным

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В сети нашлась ярая поклонница президента России Владимира Путина, которая регулярно признается ему в любви.

Для этого она создала отдельный аккаунт в Twitter "Аида Путин". Автора, судя по выложенной информации, зовут Аида Хидирова.

Ежедневно она адресует главе РФ любовные стихи и публикует их совместные фотографии, изготовленные с помощью фотошопа. "Ты вложил мне солнце в душу, А в глаза — рассвет. Знай, что в целом мире лучше Человека нет!" — сказано в описании профиля.

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''Мой великий падишах'': в сети вскрылась ''любовная история'' с Путиным

Автор публикаций называет Путина "моим великим падишахом", повелителем и султаном, пишет, что стремится к нему "каждой клеточкой своего тела" и живет, только когда видит президента России.

Как сообщал OBOZREVATEL, крупнейшая в мире по торговому обороту в интернете американская компания Amazon выпустила к Новому году свитер с обнаженным по пояс Санта-Клаусом на олене.

Этот образ якобы слишком напоминает покупателям президента РФ Владимира Путина.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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