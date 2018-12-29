''Мій великий падишах'': у мережі розкрилася ''любовна історія'' з Путіним

У мережі знайшлася затята прихильниця президента Росії Володимира Путіна, яка регулярно зізнається йому в коханні.

Для цього вона створила окремий акаунт у Twitter "Аїда Путін". Автора, судячи з викладеної інформації, звуть Аїда Хідірова.

Щодня вона адресує главі РФ любовні вірші і публікує їхні спільні фотографії, виготовлені за допомогою фотошопу. "Ти вклав мені сонце в душу, А в очі — світанок. Знай, що в цілому світі кращої Людини немає!" — сказано в описі профілю.

Автор публікацій називає Путіна "моїм великим падишахом", повелителем і султаном, пише, що прагне до нього "кожною клітинкою свого тіла" і живе, тільки коли бачить президента Росії.

// İllüziya //

Olmayan bir şeyi həqiqi bir şey kimi qəbul etmə; yanlış, səhv təsəvvür, xəyal;

Cisimlərin səhv, təhrif olunmuş şəkildə qavranılması;

Yanlış, həyata keçməsi mümkün olmayan boş ümid, xam xəyal və zahirən görünən, həyata keçməz arzu. pic.twitter.com/cmm9ej4NNq - ❤ПУТІН🌹АІДА❤ (@AidaXidirova) 27 грудня 2018 р

Мій великий Падишах, Ти мій повелитель, Ти мій Султан, мій Рай, моя Весна, я б вважала за краще бути закутий в ланцюги у твоїх ніг! Заради того щоб побачити Вас,

❤Ваш Світлий Лік❤ pic.twitter.com/bPod7tphJL - ❤ПУТІН🌹АІДА❤ (@AidaXidirova) 5 серпня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша у світі по торговельному обороту в інтернеті американська компанія Amazon випустила до Нового року светр з оголеним по пояс Санта-Клаусом на олені.

Цей образ нібито занадто нагадує покупцям президента РФ Володимира Путіна.

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