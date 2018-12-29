МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

''Мій великий падишах'': у мережі розкрилася ''любовна історія'' з Путіним

10.2тЧитати матеріал російською

У мережі знайшлася затята прихильниця президента Росії Володимира Путіна, яка регулярно зізнається йому в коханні.

Для цього вона створила окремий акаунт у Twitter "Аїда Путін". Автора, судячи з викладеної інформації, звуть Аїда Хідірова.

Щодня вона адресує главі РФ любовні вірші і публікує їхні спільні фотографії, виготовлені за допомогою фотошопу. "Ти вклав мені сонце в душу, А в очі — світанок. Знай, що в цілому світі кращої Людини немає!" — сказано в описі профілю.

Новини
У РФ відомі коміки висміяли Путіна: що сталося потім

''Мій великий падишах'': у мережі розкрилася ''любовна історія'' з Путіним

Автор публікацій називає Путіна "моїм великим падишахом", повелителем і султаном, пише, що прагне до нього "кожною клітинкою свого тіла" і живе, тільки коли бачить президента Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, найбільша у світі по торговельному обороту в інтернеті американська компанія Amazon випустила до Нового року светр з оголеним по пояс Санта-Клаусом на олені.

Цей образ нібито занадто нагадує покупцям президента РФ Володимира Путіна.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
52
26
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
26
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Воронов Евгений
Воронов Евгений
А если в жизни найти эту Аиду ? Не, Обозу это не обязательно и так сойдет ... Сами придумали, сами распространили, сами посмеялись.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
минин евген
минин евген
Воронов Евгений, а хули ты пиздишь, ущербный даун? найди! сам пиздонул же.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
У девоньки нездоровые отклонения.некрофилия?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Дебилы с обоза пробили очередное дно.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
1 из 2 ответов | показать все
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Бухгалтер Борис, иди нахер,не воняй.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги