С грустью засмотрелся в ботинок: сеть взорвал Ким Чен Ын на шоппинге

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал перед открытием супермаркет "Тэсон" в Пхеньяне и вызвал в сети шквал мемов, разглядывая ботинок в одном из магазинов.
Присев, глава КНДР направил сосредоточенный взгляд на обувь, что изрядно повеселило пользователей. Забавную подборку мемов опубликовало Medialeaks.
"Многие узнали в нем себя", – прокомментировал автор.
Medialeaks
Настроение: Ким Чен Ын pic.twitter.com/q46QAnMHPy— самый отбитый (@ilya_syr1n) 8 апреля 2019 г.
Так, рядом с лидером Северной Кореи на снимках появились российский оппозиционер Алексей Навальный, президент США Дональд Трамп, актер Киану Ривз и другие. При этом, на всех изображениях Ким Чен Ын продолжал смотреть в ботинок.
Medialeaks
Medialeaks
Medialeaks
Medialeaks
Некоторые предположили, что в тот момент он просто задумался о своей стране и перспективах для народа. "Могут ли корейцы есть туфли?", "Может ли башмак платить налоги?" – подписали фото.
Medialeaks
Medialeaks
Medialeaks
Medialeaks
В итоге автор подборки пришел к выводу, что Ким Чен Ын оказался в ситуации, которая всем знакома: "Когда не знаешь как отказать продавцу, универсальный ответ: "Я еще похожу и вернусь".
Medialeaks
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые лидеры Владимир Путин, Дональд Трамп и Ким Чен Ын спели легендарную песню Джона Леннона Imagine благодаря искусственному интеллекту.
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