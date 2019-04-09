С грустью засмотрелся в ботинок: сеть взорвал Ким Чен Ын на шоппинге

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал перед открытием супермаркет "Тэсон" в Пхеньяне и вызвал в сети шквал мемов, разглядывая ботинок в одном из магазинов.

Присев, глава КНДР направил сосредоточенный взгляд на обувь, что изрядно повеселило пользователей. Забавную подборку мемов опубликовало Medialeaks.

"Многие узнали в нем себя", – прокомментировал автор.

Medialeaks

Так, рядом с лидером Северной Кореи на снимках появились российский оппозиционер Алексей Навальный, президент США Дональд Трамп, актер Киану Ривз и другие. При этом, на всех изображениях Ким Чен Ын продолжал смотреть в ботинок.

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

Некоторые предположили, что в тот момент он просто задумался о своей стране и перспективах для народа. "Могут ли корейцы есть туфли?", "Может ли башмак платить налоги?" – подписали фото.

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

В итоге автор подборки пришел к выводу, что Ким Чен Ын оказался в ситуации, которая всем знакома: "Когда не знаешь как отказать продавцу, универсальный ответ: "Я еще похожу и вернусь".

Medialeaks

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые лидеры Владимир Путин, Дональд Трамп и Ким Чен Ын спели легендарную песню Джона Леннона Imagine благодаря искусственному интеллекту.

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