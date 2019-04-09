Із сумом задивився в черевик: мережу підірвав Кім Чен Ин на шопінгу

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин проіспектував перед відкриттям супермаркет "Тесон" у Пхеньяні і викликав у мережі шквал мемів, роздивляючись черевик в одному з магазинів.

Присівши, глава КНДР спрямував зосереждений погляд на взуття, що неабияк повеселила користувачів. Веселу добірку мемів опублікувало Medialeaks.

"Багато хто впізнав у ньому себе", – прокоментував автор.

Medialeaks

Настрій: Кім Чен Ин pic.twitter.com/q46QAnMHPy - самий відбитий (@ ilya_syr1n) 8 квітня 2019 р

Так, поруч із лідером Північної Кореї на знімках з'явилися російський опозиціонер Олексій Навальний, президент США Дональд Трамп, актор Кіану Рівз та інші. При цьому, на всіх зображеннях Кім Чен Ин продовжував дивитися в черевик.

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

Деякі припустили, що в той момент він просто задумався про свою країну і перспективи для народу. "Чи можуть корейці їсти туфлі?", "Чи може черевик платити податки?" – підписали фото.

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

Medialeaks

У підсумку автор збірки прийшов до висновку, що Кім Чен Ин виявився в ситуації, яка всім знайома: "Коли не знаєш, як відмовити продавцю, універсальна відповідь: "Я ще походжу і повернуся".

Medialeaks

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світові лідери Володимир Путін, Дональд Трамп і Кім Чен Ин заспівали легендарну пісню Джона Леннона Imagine завдяки штучному інтелекту.

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