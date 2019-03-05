"Мое лицо, когда звонят из Москвы": скандальную экс-регионалку высмеяли за нелепое фото

Скандальную экс-члена Партии регионов Елену Бондаренко высмеяли из-за нового поста в соцсети о России.

Одиозная фанатка Кремля, которая неоднократно поддерживала страну-агрессора, опубликовала на странице в Facebook новое фото, которое подписала так: "Мое лицо, когда звонят земляки из Москвы и приветствуют тебя "Привет, сонечко!".

"Это не "сонечко" — это ботокс з фотошопом не подружились", — прокомментировал снимок украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

facebook.com/E.A.Bondarenko

Одна из подписчиц Бондаренко в социальной сети также обратила внимание на внешность женщины. "Вы ботокс подкололи?" — написала она под постом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Елена Бондаренко Скриншот

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