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"Мое лицо, когда звонят из Москвы": скандальную экс-регионалку высмеяли за нелепое фото

8.2тЧитать материал на украинском

Скандальную экс-члена Партии регионов Елену Бондаренко высмеяли из-за нового поста в соцсети о России.

Одиозная фанатка Кремля, которая неоднократно поддерживала страну-агрессора, опубликовала на странице в Facebook новое фото, которое подписала так: "Мое лицо, когда звонят земляки из Москвы и приветствуют тебя "Привет, сонечко!".

"Это не "сонечко" — это ботокс з фотошопом не подружились", — прокомментировал снимок украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

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"Мое лицо, когда звонят из Москвы": скандальную экс-регионалку высмеяли за нелепое фото

facebook.com/E.A.Bondarenko

Одна из подписчиц Бондаренко в социальной сети также обратила внимание на внешность женщины. "Вы ботокс подкололи?" — написала она под постом.

"Мое лицо, когда звонят из Москвы": скандальную экс-регионалку высмеяли за нелепое фото
"Мое лицо, когда звонят из Москвы": скандальную экс-регионалку высмеяли за нелепое фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

Елена Бондаренко

Елена Бондаренко

Скриншот

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Елена БондаренкоАлексей Голобуцкий
Место
Украина
Теги
фотографиикурьез
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Комментарии
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34
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Любит Обозреватель покопаться в собственно придуманном гавне.....и ведь не лень
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0
4
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
А дочку на постоянное место жительство в США отравила,там он уже за пендоса вышла замуж и т.д..
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4
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Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Andreevski Andrey, почему рашистские дауны на факты могут только дерьмом отвечать? И ведь не день...
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0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Смирнов Алексей, на марс слетала
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