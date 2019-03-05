"Мое лицо, когда звонят из Москвы": скандальную экс-регионалку высмеяли за нелепое фото

Скандальную экс-члена Партии регионов Елену Бондаренко высмеяли из-за нового поста в соцсети о России.
Одиозная фанатка Кремля, которая неоднократно поддерживала страну-агрессора, опубликовала на странице в Facebook новое фото, которое подписала так: "Мое лицо, когда звонят земляки из Москвы и приветствуют тебя "Привет, сонечко!".
"Это не "сонечко" — это ботокс з фотошопом не подружились", — прокомментировал снимок украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.
facebook.com/E.A.Bondarenko
Одна из подписчиц Бондаренко в социальной сети также обратила внимание на внешность женщины. "Вы ботокс подкололи?" — написала она под постом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В сентябре Бондаренко засветилась на российском телевидении со скандальным выступлением о якобы тотальном притеснении русского языка в Украине.
В ноябре она разразилась оскорблениями в адрес Украины из-за празднования пятой годовщины Революции Достоинства.
Также экс-регионалка оскандалилась заявлением о том, что подъем патриотизма в Украине является попыткой США оторвать ее от "русского единства".
В январе Бондаренко нагло заявила, что "Л/ДНР", которые оккупировали часть Донбасса, якобы законодательно не признаны террористами в Украине.
Елена Бондаренко
Скриншот
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.