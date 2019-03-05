"Моє обличчя, коли дзвонять із Москви": скандальну екс-регіоналку висміяли за безглузде фото

Скандальну екс-члена Партії регіонів Олену Бондаренко висміяли через новий пост у соцмережі про Росію.

Одіозна фанатка Кремля, яка неодноразово підтримувала країну-агресора, опублікувала на сторінці у Facebook нове фото, яке підписала так: "Моє обличчя, коли дзвонять земляки з Москви і вітають тебе "Привіт, сонечко!".

"Це не "сонечко" — це ботокс з фотошопом не подружилися", — прокоментував знімок український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі.

facebook.com/EABondarenko

Одна з фоловерів Бондаренко в соціальній мережі також звернула увагу на зовнішність жінки. "Ви ботокс підкололи?" — написала вона під постом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олена Бондаренко Скріншот

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