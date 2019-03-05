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"Моє обличчя, коли дзвонять із Москви": скандальну екс-регіоналку висміяли за безглузде фото

8.2тЧитати матеріал російською

Скандальну екс-члена Партії регіонів Олену Бондаренко висміяли через новий пост у соцмережі про Росію.

Одіозна фанатка Кремля, яка неодноразово підтримувала країну-агресора, опублікувала на сторінці у Facebook нове фото, яке підписала так: "Моє обличчя, коли дзвонять земляки з Москви і вітають тебе "Привіт, сонечко!".

"Це не "сонечко" — це ботокс з фотошопом не подружилися", — прокоментував знімок український політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму Telegram-каналі.

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"Моє обличчя, коли дзвонять із Москви": скандальну екс-регіоналку висміяли за безглузде фото

facebook.com/EABondarenko

Одна з фоловерів Бондаренко в соціальній мережі також звернула увагу на зовнішність жінки. "Ви ботокс підкололи?" — написала вона під постом.

"Моє обличчя, коли дзвонять із Москви": скандальну екс-регіоналку висміяли за безглузде фото
"Моє обличчя, коли дзвонять із Москви": скандальну екс-регіоналку висміяли за безглузде фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олена Бондаренко

Олена Бондаренко

Скріншот

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олена БондаренкоОлексій Голобуцький
Місце
Україна
Теги
фотографиикурйоз
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Любит Обозреватель покопаться в собственно придуманном гавне.....и ведь не лень
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0
4
Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
А дочку на постоянное место жительство в США отравила,там он уже за пендоса вышла замуж и т.д..
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4
0
Rudenko Konstantin
Rudenko Konstantin
Andreevski Andrey, почему рашистские дауны на факты могут только дерьмом отвечать? И ведь не день...
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0
0
Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Смирнов Алексей, на марс слетала
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