Минобороны рассмешило украинцев заявлением Тарана о "фальцете". Фото курьеза

Пресс-служба Министерства обороны Украины рассмешила пользователей сети, опубликовав заявление о том, что слухи об отставке главы ведомства Андрея Тарана – "фальцет".

Сообщение с ошибкой было распространено на странице Минобороны в Facebook 23 декабря. Впоследствии оно несколько раз редактировалось и даже переписывалось наново.

Пресс-служба процитировала Тарана относительно его возможного увольнения: "Я первым проинформирую общество, если наступит время открывать "третий конверт". Пока – фальцет".

Последнее слово, которое обозначает высокий регистр голоса, в ведомстве меняли на фальстарт (преждевременный старт). В другом варианте исправления ошибки пресс-служба объясняла, что с итальянского языка фальцет означает "ложный".

Варианты сообщения Скриншот

Пост Минобороны Скриншот

Пользователи социальной сети Facebook бурно отреагировали на курьезное сообщение.

"Позывной "Фальцет", – пошутил нардеп из "Европейской Солидарности" Владимир Арьев о Таране.

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Некоторые предположили, что причиной ошибки якобы могло быть автоисправление текста на телефоне.

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Предлагаем посмотреть реакцию на пост других интернет-пользователей:

Реакция пользователей сети Telegram / AllГолобуцький

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Реакция пользователей сети Скриншот

Напомним, 23 декабря стало известно, что Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки направил президенту Владимиру Зеленскому письмо с выражением недоверия Тарану.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно украинский журналист Юрий Бутусов принял предложение стать внештатным советником министра обороны Андрея Тарана. Он сказал, что ему предлагали четыре должности в ведомстве.