Міноборони розсмішило українців заявою Тарана про "фальцет". Фото курйозу

Пресслужба Міністерства оборони України розсмішила користувачів мережі, опублікувавши заяву про те, що чутки про відставку глави відомства Андрія Тарана – "фальцет".

Повідомлення з помилкою було поширене на сторінці Міноборони у Facebook 23 грудня. Згодом воно кілька разів редагувалося і навіть переписувалося наново.

Пресслужба процитувала Тарана щодо його можливого звільнення: "Я першим проінформую суспільство, якщо настане час відкривати "третій конверт". Поки – фальцет".

Останнє слово, яке позначає високий регістр голосу, у відомстві міняли на фальстарт (передчасний старт). В іншому варіанті виправлення помилки пресслужба пояснювала, що з італійської мови фальцет означає "помилковий".

Варіанти повідомлення Скриншот

Пост Міноборони Скриншот

Користувачі соціальної мережі Facebook бурхливо відреагували на курйозне повідомлення.

"Позивний "Фальцет", – пожартував нардеп з "Європейською Солідарності" Володимир Ар'єв про Тарана.

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Деякі припустили, що причиною помилки нібито могло бути автовиправлення тексту на телефоні.

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Пропонуємо подивитися реакцію на пост інших інтернет-користувачів:

Реакція користувачів мережі Telegram / AllГолобуцькій

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Реакція користувачів мережі Скриншот

Нагадаємо, 23 грудня стало відомо, що Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки направив президенту Володимиру Зеленському лист з висловленням недовіри Тарану.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно український журналіст Юрій Бутусов прийняв пропозицію стати позаштатним радником міністра оборони Андрія Тарана. Він сказав, що йому пропонували чотири посади у відомстві.