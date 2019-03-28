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Медведица предсказала, кто станет президентом Украины

11.2тЧитать материал на украинском

В России медведица предсказала победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине.

Об этом сообщил телеканал "Дождь" в Facebook, опубликовав соответствующее фото.

"Фото дня: зоопарк в Красноярске. Медведица Аврора угадывает победителя выборов в Украине (выбрала Зеленского)" — сказано в сообщении.

Медведица предсказала, кто станет президентом Украины

Reuters

Медведица предсказала, кто станет президентом Украины

Комментаторы пошутили над россиянами, указав, что в отличии от них в украинцев есть из кого выбирать.

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Медведица предсказала, кто станет президентом Украины
Медведица предсказала, кто станет президентом Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно последним результатам социологических исследований, Владимир Зеленский уверенно лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины. За него готовы проголосовать 24,6% избирателей. Действующий глава государства Петр Порошенко отстает от актера почти на 10%.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Комментарии на сайте не модерированы
Галицький Данило
Галицький Данило
На кацапии гадала медведица и о чудо, в каждом куске украинского сала, было по ХУЙЛУ! Гордись алкашня! Украинское сало выбрало тебе ХУЙЛА-СЦАРЯ ВСЕЯ ПАРАШНОЙ СОРТИРИИ.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
ха пиздец дебилы козломордые, на сусликах еще погадайте ссука дегенераты.
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