'На утро у нас несколько систем ПВО было без ракет': Зеленский рассказал о поставках оружия от партнеров и почему его не хватает. Видео

Энергетический "Рамштайн" является площадкой для договоренностей о непрерывном обеспечении Украины средствами противовоздушной обороны (ПВО). В то же время вопрос защиты энергетики не ограничивается только системами Patriot.

Об этом 16 января сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в Украине за время полномасштабной войны было развернуто много различных систем ПВО, которые нуждаются в регулярном пополнении боеприпасов.

Президент подчеркнул, что проблема заключается не только в нехватке систем Patriot, которых, по его словам, "никогда не будет хватать", но и в обеспечении ракетами малого и среднего радиуса действия.

"Если я каждый пакет ракет выбиваю из стран Европы и Америки, нельзя здесь обвинять только Америку, потому что мы говорим обо всех других системах, которые защищают нашу энергетику в нашем государстве. Вопрос не только в системах Patriot, которых никогда не будет хватать. В Украине очень много разных систем, завезенных за время войны. Нужны постоянные пакеты ракет", – отметил глава государства.

Зеленский добавил, что сегодня в Украину поступил "серьезный пакет" вооружения. Он подчеркнул, что такие пакеты приходится "выбивать" у партнеров, несмотря на наличие у них запасов, ведь действуют внутренние законодательные ограничения.

"Есть внутреннее законодательство, безусловно, которое ограничивает выдавать (вооружение. – Ред.), потому что минимум в той или иной стране должен лежать на складе. Но какие правила, какие законы, если у нас идет война, нам это очень нужно", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, во время разговора с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом Зеленский подчеркнул важность усиления поддержки Украины, в частности для укрепления ее устойчивости и восстановления, а также обеспечения достаточных запасов для противовоздушной обороны. По его словам, ракеты для ПВО и помощь энергетической системе сейчас является безусловным приоритетом.

Ранее Испания одобрила поставку Украине современного радара Lanza LTR-25 для усиления противовоздушной обороны. Этот радар способен обнаруживать самолеты и дроны на расстоянии до 460 км и работает даже в сложных условиях радиоэлектронных помех.

