Ведмедиця передбачила, хто стане президентом України

У Росії ведмедиця передбачила перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні.

Про це повідомив телеканал "Дождь" в Facebook, опублікувавши відповідне фото.

"Фото дня: зоопарк в Красноярську. Ведмедиця Аврора вгадує переможця виборів в Україні (вибрала Зеленського)" — сказано в повідомленні.

Reuters

Коментатори пожартували над росіянами, вказавши, що на відміну від них в українців є з кого вибирати.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, Володимир Зеленський впевнено лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента України. За нього готові проголосувати 24,6% виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко відстає від актора майже на 10%.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram