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Ведмедиця передбачила, хто стане президентом України

11.2тЧитати матеріал російською

У Росії ведмедиця передбачила перемогу Володимира Зеленського на президентських виборах в Україні.

Про це повідомив телеканал "Дождь" в Facebook, опублікувавши відповідне фото.

"Фото дня: зоопарк в Красноярську. Ведмедиця Аврора вгадує переможця виборів в Україні (вибрала Зеленського)" — сказано в повідомленні.

Ведмедиця передбачила, хто стане президентом України

Reuters

Ведмедиця передбачила, хто стане президентом України

Коментатори пожартували над росіянами, вказавши, що на відміну від них в українців є з кого вибирати.

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Ведмедиця передбачила, хто стане президентом України
Ведмедиця передбачила, хто стане президентом України

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з останніми результатами соціологічних досліджень, Володимир Зеленський впевнено лідирує в рейтингу кандидатів на пост президента України. За нього готові проголосувати 24,6% виборців. Чинний глава держави Петро Порошенко відстає від актора майже на 10%.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Галицький Данило
Галицький Данило
На кацапии гадала медведица и о чудо, в каждом куске украинского сала, было по ХУЙЛУ! Гордись алкашня! Украинское сало выбрало тебе ХУЙЛА-СЦАРЯ ВСЕЯ ПАРАШНОЙ СОРТИРИИ.
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
ха пиздец дебилы козломордые, на сусликах еще погадайте ссука дегенераты.
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