"Люди бідкаються, влада розводить руками": главная новость Украины взорвала сеть. Видео

В социальных сетях набирает популярность шуточная новость, которая прозвучала в эфире передачи "#@)₴?$0" украинского журналиста Майкла Щура (настоящее имя – Роман Винтонив).

Журналист в эфире ТВ рассказал, что "это происходит в каждом украинском доме, дворе и городе" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Просто сейчас, в это минуту люди жалуются!.. Это – главная новость Украины последние 20 лет. Люди жалуются, а власти разводят руками", – иронично отметил ведущий.

Добавим, что данное видео быстро разошлось по Facebook. Ролик собрал более 2,7 тысяч лайков и до сотни комментариев. Пользователи сети отмечали отличный юмор Щура и гениальность его видео.

"Не знаю, что Майкл должен снять, чтобы этот эфир превзойти", "Шедевр", " Теперь Майкл жалуется, как превзойти этот эфир. Просто развожу руками", "Это можно смотреть вечно", "Второй день просматриваю и хохочу", "Лучший эфир", – писали в комментариях.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, Майкл Щур в пародии раскрыл секрет песни ''Плакала''.

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