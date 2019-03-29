"Люди бідкаються, влада розводить руками": головна новина України підірвала мережу. Відео

У соціальних мережах набирає популярність жартівлива новина, яка прозвучала в ефірі передачі "#@)₴?$0" українського журналіста Майкла Щура (справжнє ім'я – Роман Вінтонів).

Журналіст в ефірі ТБ розповів, що "це відбувається в кожній українській хаті, дворі та місті" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Просто зараз, у цю хвилину люди бідкаються!.. Це – головна новина України останніх 20 років. Люди бідкаються, а влада розводить руками", – іронічно зазначив ведучий.

Додамо, що це відео швидко розійшлося по Facebook. Ролик зібрав понад 2,7 тисячі лайків і до сотні коментарів. Користувачі мережі вказали на відмінний гумор Щура і геніальність його відео.

"Не знаю, що Майкл повинен зняти, щоб цей ефір перевершити", "Шедевр", "Тепер Майкл бідкається, як перевершити цей ефір. Просто розводжу руками", "Це можна дивитися вічно", "Другий день переглядаю і регочу", "Кращий ефір", – писали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, Майкл Щур у пародії розкрив секрет пісні ''Плакала''.

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