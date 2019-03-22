"Лицо все раздувается и раздувается": раскрылся секрет "двойников Путина"

Теория о двойниках российского президента Владимира Путина не выдерживает критики. Все метаморфозы его внешности связаны с пластическими корректировками.

В этом уверен социолог, исследователь в области электронной демократии, а также крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман, сообщают "Факты". "Это абсолютнейшая, полная чушь, что Путин ненастоящий. Он, конечно, постоянно колет ботокс, я думаю, ему делают какие-то мини-пластические операции. Он же у нас „не стареет душой (и физиономией) ветеран", — сказал он.

При этом социолог допускает использование двойников в определенных "технических" целях, но только не на официальных мероприятиях.

Владимир Путин

"Видимо, за счет того, что ему вводят разное количество ботокса, он и выглядит по-разному. Но все равно тенденция определенная: лицо все раздувается и раздувается. Видно по фотографиям", — подчеркнул Эйдман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети гуляет версия о том, что у Путина есть несколько двойников. Одного из них называют банкетным.

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