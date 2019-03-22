"Лице все роздувається і роздувається": розкрився секрет "двійників Путіна"

Теорія про двійників російського президента Володимира Путіна не витримує критики. Всі метаморфози його зовнішності пов'язані з пластичними коригуваннями.

У цьому впевнений соціолог, дослідник у галузі електронної демократії, а також найбільший дослідник путінізму Ігор Ейдман, повідомляють "Факти". "Це абсолютно, повна нісенітниця, що Путін несправжній. Він, звичайно, постійно коле ботокс, я думаю, йому роблять якісь міні-пластичні операції. Він же у нас "ветеран, який не старіє душею (і фізіономією)", — сказав він .

При цьому соціолог допускає використання двійників у певних "технічних" цілях, але тільки не на офіційних заходах.

Володимир Путін

"Мабуть, за рахунок того, що йому вводять різну кількість ботокса, він і виглядає по-різному. Але все одно тенденція певна є: лице все роздувається і роздувається. Видно по фотографіях", — підкреслив Ейдман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі гуляє версія про те, що у Путіна є кілька двійників. Одного з них називають банкетним.

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