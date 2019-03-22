|Курйози
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

"Лице все роздувається і роздувається": розкрився секрет "двійників Путіна"

2.7тЧитати матеріал російською

Теорія про двійників російського президента Володимира Путіна не витримує критики. Всі метаморфози його зовнішності пов'язані з пластичними коригуваннями.

У цьому впевнений соціолог, дослідник у галузі електронної демократії, а також найбільший дослідник путінізму Ігор Ейдман, повідомляють "Факти". "Це абсолютно, повна нісенітниця, що Путін несправжній. Він, звичайно, постійно коле ботокс, я думаю, йому роблять якісь міні-пластичні операції. Він же у нас "ветеран, який не старіє душею (і фізіономією)", — сказав він .

При цьому соціолог допускає використання двійників у певних "технічних" цілях, але тільки не на офіційних заходах.

Новини
Трамп знову приховав суть переговорів із Путіним: у США новий скандал
Володимир Путін

Володимир Путін

"Мабуть, за рахунок того, що йому вводять різну кількість ботокса, він і виглядає по-різному. Але все одно тенденція певна є: лице все роздувається і роздувається. Видно по фотографіях", — підкреслив Ейдман.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі гуляє версія про те, що у Путіна є кілька двійників. Одного з них називають банкетним.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
9
8
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Макарский Александр
Макарский Александр
Главный Бог украинского народа, суровый,но справедливый. Кожный свидомый украинец-цеевропеец с именем этим ложиться и с именем этим встает. Не огорчайте его, шумеры,а то нашлет на вас злобных зеленых человичков и будете вместо щеневмерлы спивать Россия великая наша держава )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Ох и фантазёры хохлы 🤣
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки