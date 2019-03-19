"Куди котиться світ?" У Криму кинулися хреститися при вигляді Путіна. Відеофакт

У мережі обговорюють відео одного з виступів президента Росії Володимира Путіна в анексованому Криму, в ході якого одна із слухачок почала хреститися.

Кадри показав у Twitter "Кремлівський пул РІА". "У Криму моляться на Путіна, образно кажучи. А деякі –хрестяться. І ось це вже не фігура мови", – сказано в описі.

Однак, не всіх порадувало побачене так, як пропагандистів.

Скріншот з відео

"Куди котиться світ?", "Божевілля", – пишуть користувачі в коментарях під твітом.

У Криму моляться на Путіна, образно кажучи. А деякі - хрестяться. І ось це вже не фігура мови pic.twitter.com/eiCgKETdar - Кремлівський пул РІА (@Kremlinpool_RIA) 18 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, "історична" промова президента Росії Володимира Путіна, якою він офіційно оголосив про крадіжку Криму в України, знову викликала хвилю невдоволення в мережі.

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