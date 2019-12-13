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14 декабря • обновлено в 02:44
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"Кто гавкает? Прочь!" Пропагандист Путина вышел из себя в прямом эфире: видео

1.9т
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Пропагандист Евгений Попов распсиховался в прямом эфире, обидевшись на политолога Андрея Окару.

Видео пропагандист Путина опубликовал на своих страницах в соцсетях, выразив мнение, что оказался в выигрышной ситуации.

"В нашей студии хамить, тем более, гавкать запрещено! Политолог Окара, вероятно, не знал", – написал он.

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Однако на самом видео Окара заявил, что не видит смысла находиться в компании пропагандистов. "Я не могу тут говорить, а если скажу два слова, то начинают гавкать", – сказал политолог.

Эта фраза серьезно задела Попова. "Гавкать кто начитает? Прочь отсюда! Уйдите. Покиньте студию!" – возмутился он.

Как писал OBOZREVATEL, накануне пропагандисты Путина заявили, что покажут интервью с Зеленским. Однако позже президент Украины опозорил их, раскрыв в прямом эфире наглое вранье.

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Тема
российская пропаганда
Место
Россия
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