"Хто гавкає? Геть!" Пропагандист Путіна вийшов з себе в прямому ефірі: відео

Пропагандист Євген Попов розпсихувався в прямому ефірі, образившись на політолога Андрія Окару.

Відео пропагандист Путіна опублікував на своїх сторінках в соцмережах, висловивши думку, що опинився у виграшній ситуації.

"У нашій студії грубіянити, тим більше, гавкати заборонено! Політолог Окара, ймовірно, не знав", – написав він.

Однак на самому відео Окара заявив, що не бачить сенсу перебувати в компанії пропагандистів. "Я не можу тут говорити, а якщо скажу два слова, то починають гавкати", – сказав політолог.

Ця фраза серйозно зачепила Попова. "Гавкати хто начитає? Геть звідси! Підіть. Покиньте студію!" – обурився він.

В нашій студії грубіянити, тим більше, гавкати заборонено! Політолог Окара, ймовірно, не знав. pic.twitter.com/6YRRXS4ccP - Evgeny Popov (@POPOVRTR) December 13, 2019

Як писав OBOZREVATEL, напередодні пропагандисти Путіна заявили, що покажуть інтерв'ю із Зеленським. Однак пізніше президент України зганьбив їх, розкривши в прямому ефірі нахабну брехню.

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