"Хто гавкає? Геть!" Пропагандист Путіна вийшов з себе в прямому ефірі: відео

Пропагандист Євген Попов розпсихувався в прямому ефірі, образившись на політолога Андрія Окару.
Відео пропагандист Путіна опублікував на своїх сторінках в соцмережах, висловивши думку, що опинився у виграшній ситуації.
"У нашій студії грубіянити, тим більше, гавкати заборонено! Політолог Окара, ймовірно, не знав", – написав він.
Однак на самому відео Окара заявив, що не бачить сенсу перебувати в компанії пропагандистів. "Я не можу тут говорити, а якщо скажу два слова, то починають гавкати", – сказав політолог.
Ця фраза серйозно зачепила Попова. "Гавкати хто начитає? Геть звідси! Підіть. Покиньте студію!" – обурився він.
В нашій студії грубіянити, тим більше, гавкати заборонено! Політолог Окара, ймовірно, не знав. pic.twitter.com/6YRRXS4ccP- Evgeny Popov (@POPOVRTR) December 13, 2019
Як писав OBOZREVATEL, напередодні пропагандисти Путіна заявили, що покажуть інтерв'ю із Зеленським. Однак пізніше президент України зганьбив їх, розкривши в прямому ефірі нахабну брехню.
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