Козел, свинья или жеребенок: в сети "сломали голову" из-за странного фото

В социальных сетях разошлась фотография животного, которое похоже то ли на жеребенка, то ли на поросенка, то ли на козленка. Понять, кто на самом деле изображен на снимке, удалось не сразу.

Как пишет Medialeaks, в начале февраля на сайте Reddit и в Twitter стал популярным снимок белого животного, который всерьёз запутал пользователей соцсетей (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

В сети "сломали голову" из-за странного фото животного Reddit

"Что с ним не так?" – написал один из пользователей Reddit. Животное, которое лежит на покрывале больше напоминало порнокопытное и выглядело весьма жутко.

В итоге позднее был опубликован снимок с разъяснениями. Как оказалось, странное животное – это самая обычная собака.

Nose - нос, ear - ухо. Странным животным оказалась обычная собака Reddit

Как сообщал OBOZREVATEL, оптическая иллюзия фотографии со свадьбы на Ямайке вызвала недоумение у пользователей соцсетей. Невеста на ней наполовину напоминала коня.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!