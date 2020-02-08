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8 лютого • оновлено в 07:51
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Козел, свиня чи лоша: в мережі "зламали голову" через дивне фото

1.6т
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У соціальних мережах розійшлася фотографія тварини, яка схоже чи то на лоша, чи то на порося, то чи на козеня. Зрозуміти, хто насправді зображений на знімку, вдалося не відразу.

Як пише Medialeaks, на початку лютого на сайті Reddit і в Twitter став популярним знімок білої тварини, який всерйоз заплутав користувачів соцмереж (щоб подивитися всі фото, проскрольте до кінця новини).

У мережі "зламали голову" через дивне фото тварини

У мережі "зламали голову" через дивне фото тварини

Reddit

"Що з ним не так?" – написав один з користувачів Reddit. Тварина, яка лежить на покривалі, більше нагадувала порнокопитное і виглядала вельми моторошно.

Пізніше був опублікований знімок з роз'ясненнями. Як виявилося, дивна тварина – це звичайнісінька собака.

Nose - ніс, ear - вухо. Дивною твариною виявилася звичайна собака

Nose - ніс, ear - вухо. Дивною твариною виявилася звичайна собака

Reddit

Як повідомляв OBOZREVATEL, оптична ілюзія фотографії з весілля на Ямайці викликала подив у користувачів соцмереж. Наречена на ній наполовину нагадувала коня.

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Тег
тварини
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lipatov serega
lipatov serega
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Николаев Олег
Николаев Олег
Смешно, отличный кадр собаки
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