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21 сентября • обновлено в 03:30
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"Наполовину конь": фото невесты вызвало недоумение в сети

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Фото со свадьбы на Ямайке вызвало недоумение в сети. Оптическая иллюзия заставила пользователей увидеть странные формы невесты.

Кадр со свадьбы Трумана Бурбанка было опубликовано в Twitter. Внимание сети привлекли ягодицы невесты, которые многим показались крайне большими.

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"Я думал, что она наполовину конь", – написал один из пользователей.

Как оказалось, на фото рядом с невестой находится еще одна девушка. Она просто нагнулась вниз.

"Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что на этом фото две женщины", "Только из комментариев я поняла, что все дело в угле съемки", прокомментировали в сети курьезное фото.

"Наполовину конь": фото невесты вызвало недоумение в сети

BrandoAttack

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась новая оптическая иллюзия. Люди стали гадать, на фото авто или океан.

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