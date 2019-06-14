"Костюм висит вокруг тушки": фото двойника Путина озадачило сеть

В сети в очередной раз всплыла теория о существовании двойника президента России Владимира Путина.

Так, украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале сравнил две фотографии российского главы, сделанные во время его визитов в столицу Киргизии Бишкек и столицу Таджикистана Душанбе.

Фото были сделаны 13 и 14 июня соответственно. "Два Путина – а костюм один на двоих?" – написал блогер.

Владимир Путин Пресс-служба

"Сегодня этот костюм в обтяжку, а еще вчера висел вокруг тушки, еще и брюки волочились по земле", – добавил он.

AllГолобуцький

AllГолобуцький

Рабочий визит Путина в Таджикистан Пресс-служба

Рабочий визит Путина в Кыргызстан Пресс-служба

Рабочий визит Путина в Кыргызстан Пресс-служба

Напомним, ранее социолог, исследователь в области электронной демократии, а также крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман заявил, что теория о двойниках Путина появилась из-за его пластических операций.

В сети же гуляет версия о том, что у Путина есть несколько двойников. Одного из них называют банкетным.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Недавно Путин повеселил сеть снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

Ранее президента РФ высмеяли за диктаторский жест во время заседания попечительского совета Русского географического общества.

Путина также подняли на смех после того, как он спустился в раскоп на территории Кремля прямо возле Мавзолея.

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