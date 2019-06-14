"Костюм висит вокруг тушки": фото двойника Путина озадачило сеть

В сети в очередной раз всплыла теория о существовании двойника президента России Владимира Путина.
Так, украинский блогер и политолог Алексей Голобуцкий в личном Telegram-канале сравнил две фотографии российского главы, сделанные во время его визитов в столицу Киргизии Бишкек и столицу Таджикистана Душанбе.
Фото были сделаны 13 и 14 июня соответственно. "Два Путина – а костюм один на двоих?" – написал блогер.
Владимир Путин
Пресс-служба
"Сегодня этот костюм в обтяжку, а еще вчера висел вокруг тушки, еще и брюки волочились по земле", – добавил он.
AllГолобуцький
AllГолобуцький
Рабочий визит Путина в Таджикистан
Пресс-служба
Рабочий визит Путина в Кыргызстан
Пресс-служба
Рабочий визит Путина в Кыргызстан
Пресс-служба
Напомним, ранее социолог, исследователь в области электронной демократии, а также крупнейший исследователь путинизма Игорь Эйдман заявил, что теория о двойниках Путина появилась из-за его пластических операций.
В сети же гуляет версия о том, что у Путина есть несколько двойников. Одного из них называют банкетным.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно Путин повеселил сеть снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.
Ранее президента РФ высмеяли за диктаторский жест во время заседания попечительского совета Русского географического общества.
Путина также подняли на смех после того, как он спустился в раскоп на территории Кремля прямо возле Мавзолея.
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