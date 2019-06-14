"Костюм висить навколо тушки": фото двійника Путіна спантеличило мережу

У мережі вчергове спливла теорія про існування двійника президента Росії Володимира Путіна.

Так, український блогер і політолог Олексій Голобуцький в особистому Telegram-каналі порівняв дві фотографії російського глави, зроблені під час його візитів до столиці Киргизії Бішкеку та столиці Таджикистану Душанбе.

Фото були зроблені 13 і 14 червня відповідно. "Два Путіни – а костюм один на двох?" – написав блогер.

Володимир Путін Прес-служба

"Сьогодні цей костюм в обтяжку, а ще вчора висів навколо тушки, ще й штани волочилися по землі", – додав він.

AllГолобуцький

AllГолобуцький

Робочий візит Путіна в Таджикистан Прес-служба

Робочий візит Путіна в Киргизстан Прес-служба

Робочий візит Путіна в Киргизстан Прес-служба

Нагадаємо, раніше соціолог, дослідник у галузі електронної демократії, а також найбільший дослідник путінізму Ігор Ейдман заявив, що теорія про двійників Путіна з'явилася через його пластичні операції.

У мережі ж гуляє версія про те, що у Путіна є кілька двійників. Одного з них називають банкетним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Нещодавно Путін повеселив мережу знімком, на якому він зображений із сербським лідером Олександром Вучичом, зріст якого становить майже 2 метри.

Раніше президента РФ висміяли за диктаторський жест під час засідання опікунської ради Російського географічного товариства.

Путіна також підняли на сміх після того, як він спустився в розкопки на території Кремля прямо біля Мавзолею.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся