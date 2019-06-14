"Костюм висить навколо тушки": фото двійника Путіна спантеличило мережу

У мережі вчергове спливла теорія про існування двійника президента Росії Володимира Путіна.
Так, український блогер і політолог Олексій Голобуцький в особистому Telegram-каналі порівняв дві фотографії російського глави, зроблені під час його візитів до столиці Киргизії Бішкеку та столиці Таджикистану Душанбе.
Фото були зроблені 13 і 14 червня відповідно. "Два Путіни – а костюм один на двох?" – написав блогер.
Володимир Путін
Прес-служба
"Сьогодні цей костюм в обтяжку, а ще вчора висів навколо тушки, ще й штани волочилися по землі", – додав він.
AllГолобуцький
AllГолобуцький
Робочий візит Путіна в Таджикистан
Прес-служба
Робочий візит Путіна в Киргизстан
Прес-служба
Робочий візит Путіна в Киргизстан
Прес-служба
Нагадаємо, раніше соціолог, дослідник у галузі електронної демократії, а також найбільший дослідник путінізму Ігор Ейдман заявив, що теорія про двійників Путіна з'явилася через його пластичні операції.
У мережі ж гуляє версія про те, що у Путіна є кілька двійників. Одного з них називають банкетним.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Нещодавно Путін повеселив мережу знімком, на якому він зображений із сербським лідером Олександром Вучичом, зріст якого становить майже 2 метри.
Раніше президента РФ висміяли за диктаторський жест під час засідання опікунської ради Російського географічного товариства.
Путіна також підняли на сміх після того, як він спустився в розкопки на території Кремля прямо біля Мавзолею.
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