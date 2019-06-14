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"Костюм висить навколо тушки": фото двійника Путіна спантеличило мережу

11.1тЧитати матеріал російською

У мережі вчергове спливла теорія про існування двійника президента Росії Володимира Путіна.

Так, український блогер і політолог Олексій Голобуцький в особистому Telegram-каналі порівняв дві фотографії російського глави, зроблені під час його візитів до столиці Киргизії Бішкеку та столиці Таджикистану Душанбе.

Фото були зроблені 13 і 14 червня відповідно. "Два Путіни – а костюм один на двох?" – написав блогер.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Прес-служба

"Сьогодні цей костюм в обтяжку, а ще вчора висів навколо тушки, ще й штани волочилися по землі", – додав він.

"Костюм висить навколо тушки": фото двійника Путіна спантеличило мережу

AllГолобуцький

"Костюм висить навколо тушки": фото двійника Путіна спантеличило мережу

AllГолобуцький

Робочий візит Путіна в Таджикистан

Робочий візит Путіна в Таджикистан

Прес-служба

Робочий візит Путіна в Киргизстан

Робочий візит Путіна в Киргизстан

Прес-служба

Робочий візит Путіна в Киргизстан

Робочий візит Путіна в Киргизстан

Прес-служба

Нагадаємо, раніше соціолог, дослідник у галузі електронної демократії, а також найбільший дослідник путінізму Ігор Ейдман заявив, що теорія про двійників Путіна з'явилася через його пластичні операції.

У мережі ж гуляє версія про те, що у Путіна є кілька двійників. Одного з них називають банкетним.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ПутінОлексій Голобуцький
Місце
Росія
Теги
фотографиикурйоз
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Возбудились орки путенские,распетушились-раскукарекались...
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
От слова «рогуль» произошли термины рогулизм, рогульство — дурость, примитивизм мышления, нечто абсурдное для понимания нормального горожанина.Итак, рогули живут на Западной Украине и разговаривают на польско-венгерско-немецко-румынско-русском суррогате языка так называемого украинского наречия (мовы).Рогули, в глазах окружающих, недалеко ушли от отсталого недоумка-имбецила:D.
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Garmonov Aleksandr
Garmonov Aleksandr
Рогуль -подвид свидомитов, которого отличает хоть и тщательно подавляемый, но в первом поколении неистребимый комплекс неполноценности, находящий свое выражение в зависти, ханжестве, агрессивности, беспричинной ненависти ко всем нерогулям, полное отсутствие вкуса и способности вырабатывать самостоятельное мнение,
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