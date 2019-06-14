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"Что за карлик на каблуках?" Путина высмеяли в сети за внешний вид

2.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин опять попал в эпицентр насмешек из-за своего внешнего вида, в частности, роста.

В этот раз сеть позабавило видео, сделанное на саммите Шанхайской организации сотрудничества во время официального фотографирования. Его показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

"Церемония фотографирования – между президентом Киргизии и премьером Пакистана: Саммит ШОС официально начался", – подписал он кадры. На них глава РФ стоит по центру, одако все равно заметно, что он самый низкий между своими коллегами.

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Владимир Путин на саммите ШОС (по центру)

Владимир Путин на саммите ШОС (по центру)

Скриншот с видео

Пользователи тут же начали иронизировать: "А что за карлик там на каблуках стоит?", "Дичайший стыд и позор!".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
А могут д*билы с обоза и "пользователи" пояснить в чем стыд и позор? Или писать совсем не о чем? Понятно, что Темнейший бог для х*хлов, но не до такой же степени.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Бухгалтер Борис, тeбе, дeбил кацaпский, здесь никто ничего не должен! Пошел вон, ничтожество паРРашное!
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Чего хотите от хиреющего дедугана? Оно скоро (годики скачут) само зад повытирать не сможет, не то что бы на кобылку залезть (в прямом и переносном смысле). Но своим маразмом эта "моль" еще много беды наделает. Усыплять нужно это больное животное.
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Иванов Петр
Иванов Петр
Идиоты! Путин на голову выше всех, а особенно "президентов" окраины. Дело не в сантиметрах,а количестве серого вещества в голове. Иначе руководителями были бы баскетболисты.
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Добрыня .
Добрыня .
Иванов Петр, Ты, наверное, такой же коротышка, с комплексом Наполеона ?
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