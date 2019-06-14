"Что за карлик на каблуках?" Путина высмеяли в сети за внешний вид

Президент России Владимир Путин опять попал в эпицентр насмешек из-за своего внешнего вида, в частности, роста.
В этот раз сеть позабавило видео, сделанное на саммите Шанхайской организации сотрудничества во время официального фотографирования. Его показал в своем Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
"Церемония фотографирования – между президентом Киргизии и премьером Пакистана: Саммит ШОС официально начался", – подписал он кадры. На них глава РФ стоит по центру, одако все равно заметно, что он самый низкий между своими коллегами.
Владимир Путин на саммите ШОС (по центру)
Скриншот с видео
Пользователи тут же начали иронизировать: "А что за карлик там на каблуках стоит?", "Дичайший стыд и позор!".
Церемония фотографирования - между президентом Киргизии и премьером Пакистана: Саммит ШОС официально начался pic.twitter.com/LlVezgWZ6S— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.
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