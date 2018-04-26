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Коси и забивай: террористов Донбасса высмеяли за "прелюдию к гей-порно"

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Террористов российско-оккупационных войск на Донбассе высмеяли за нелепое исполнение "идеала и символа советской эпохи" памятника "Рабочий и колхозница".

Фото двоих боевиков с серпом и молотком выложил в Twitter Necro Mancer.

В комментариях пишут, что "косить и забивать – это их все". Кроме того, обратили внимание, что в представленной современной композиции обе фигуры мужские.

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Как сообщал "Обозреватель", в сети показали, что осталось от поселка Луганское после обстрела террористами.

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Темы
АТО на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
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