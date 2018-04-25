Прикопали под дубом: в Канаде "похоронили" Путина, сеть в восторге

Канадская газета Nasha Canada разместила в Twitter фотожабу с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном, которые "хоронят" лидера России Вадимира Путина.

В оригинале на фото запечатлен момент высадки дуба неподалеку от Белого дома, на церемонии присутствовали первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон.

Pres. Trump and French Pres. Macron plant a tree on the South Lawn of the White House ahead of tonight's State Dinner. https://t.co/wIj2Kbd0QM pic.twitter.com/bF9Ae3qZd4 — ABC News (@ABC) 23 апреля 2018 г.

Пользователи сети в восторге от картинки под названием "Путина отправили на покой".

"Мадам Макрон не в трауре, хотя, какой траур", "Я живу только для того, чтобы увидеть этот момент", "Нужно кремировать и развеять прах в ближайшем сортире", "Сдохнет, уйду в 3-дневний запой!" - пишут в комментариях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети высмеяли низкий рост Путина.