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Прикопали под дубом: в Канаде "похоронили" Путина, сеть в восторге

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Канадская газета Nasha Canada разместила в Twitter фотожабу с президентом США Дональдом Трампом и главой Франции Эммануэлем Макроном, которые "хоронят" лидера России Вадимира Путина.

В оригинале на фото запечатлен момент высадки дуба неподалеку от Белого дома, на церемонии присутствовали первые леди США и Франции Меланья Трамп и Брижит Макрон.

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Пользователи сети в восторге от картинки под названием "Путина отправили на покой".

"Мадам Макрон не в трауре, хотя, какой траур", "Я живу только для того, чтобы увидеть этот момент", "Нужно кремировать и развеять прах в ближайшем сортире", "Сдохнет, уйду в 3-дневний запой!" - пишут в комментариях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в сети высмеяли низкий рост Путина.

Персоны
Людмила ПутинаДональд ТрампЭммануэль Макрон
Место
Канада
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