Кошка стала ''звездой'' показа мод в Турции: появилось забавное видео

В Стамбуле международную выставку мод Esmod International Fashion Show едва не сорвала кошка, которая забралась на подиум прямо во время дефиле моделей.

Домашнее животное появилось на подиуме внезапно, вызвав смех в зале. Кошка абсолютно не обращала внимания на зрителей. Она разлеглась посреди сцены и начала приводить себя в порядок, затем пыталась хватать за ноги проходящих мимо манекенщиц.

После короткой игры кошка сама решила грациозно пройтись по подиуму. Когда пушистая "модель" закончила свое выступление, она спокойно сошла с подиума и отправилась по своим делам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете прославилась кошка, которая забралась в витрину с колбасными изделиями одного из супермаркетов в Киеве.