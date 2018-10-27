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Кошка стала ''звездой'' показа мод в Турции: появилось забавное видео

2.5тЧитать материал на украинском

В Стамбуле международную выставку мод Esmod International Fashion Show едва не сорвала кошка, которая забралась на подиум прямо во время дефиле моделей.

Домашнее животное появилось на подиуме внезапно, вызвав смех в зале. Кошка абсолютно не обращала внимания на зрителей. Она разлеглась посреди сцены и начала приводить себя в порядок, затем пыталась хватать за ноги проходящих мимо манекенщиц.

После короткой игры кошка сама решила грациозно пройтись по подиуму. Когда пушистая "модель" закончила свое выступление, она спокойно сошла с подиума и отправилась по своим делам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в интернете прославилась кошка, которая забралась в витрину с колбасными изделиями одного из супермаркетов в Киеве.

Место
ТурцияСтамбул
Объекты
Модакотживотные
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Киця затмила все модели. Никто уже и не смотрел на них.
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