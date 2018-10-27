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Кішка стала ''зіркою'' показу мод в Туреччині: з'явилося кумедне відео

5.5тЧитати матеріал російською

У Стамбулі міжнародну виставку мод Esmod International Fashion Show ледь не зірвала кішка, яка забралася на подіум прямо під час дефіле моделей.

Домашня тварина з'явилося на подіумі раптово, викликавши сміх у залі. Кішка абсолютно не звертала уваги на глядачів. Вона розляглася посеред сцени і почала приводити себе в порядок, потім намагалася хапати за ноги манекенниць, що проходили повз.

Після короткої гри кішка сама вирішила граціозно пройтися по подіуму. Коли пухнаста "модель" завершила свій виступ, вона спокійно зійшла з подіуму і вирушила у своїх справах.

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Місце
ТуреччинаСтамбул
Об'єкти
Модакіттварини
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Комментарии на сайте не модерированы
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Киця затмила все модели. Никто уже и не смотрел на них.
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