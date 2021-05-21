Кива выдал ляп о "выеденном лице". Видео

Народный депутат от ОПЗЖ Илья Кива оконфузился, комментируя намерение Специализированной антикоррупционной прокуратуры конфисковать у него 1,2 млн дохода от жомовой ямы.

Как сообщает УНИАН, в комментарии журналистам Кива заявил, что иск САП является преследованием и давлением со стороны власти.

"Доход был официально зарегистрирован, внесен в декларацию, налоги уплачены. А все остальное – вот эта чехарда – не стоит даже выеденного лица", – сказал он.

Также нардеп возмутился, что все разговоры о нем происходят только вокруг жомовой ямы.

"И вы извините, я сейчас поматюкался бы", – добавил Кива.

Как сообщал OBOZREVATEL, Специализированная антикоррупционная прокуратура захотела взыскать вероятно необоснованный доход Кивы от жомовой ямы на Полтавщине в сумме более 1,2 млн гривен в государственный бюджет.

Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником жомовой ямы и не имеет правомочия по владению, пользованию и распоряжению ей, передал вышеуказанное имущество в аренду компании с признаками фиктивности. За такую аренду Кива получил 1 242 236 гривен. Еще 10 тысяч грн были зачислены на его счет как комиссионные за проведение безналичных банковских операций.

Ранее Bihus.Info выяснил, что фирма, которая якобы арендовала жомовую яму у Кивы, фигурирует в уголовном деле как фиктивная, "а сама яма давно поросла бурьяном".

В январе 2021 года журналисты-расследователи сообщили, что указанная компания была основана жителем "ЛНР", который симпатизирует террористам. Ее печать была найдена во время спецоперации СБУ по выявлению конвертационного центра.