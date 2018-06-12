УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Ким Чен Ын привез на встречу с Трампом личный унитаз

3.4тЧитать новость на украинском

Лидер КНДР Ким Чен Ын привез с собой на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур личный унитаз.

Как сообщает The Hill, также он взял еду и бронированный лимузин.

Персональный туалет был доставлен на исторический саммит спецбортом Ил-76, тем же, на котром привезли еду и бронированный лимузин Кима.

Новости
"Худые и идеальные?" Трамп подколол Ким Чен Ына на исторической встрече

По данным издания, такая предосторожность была призвана не допустить ситуацию, когда "иностранная разведка смогла бы получить доступ к исследованию отходов жизнедеятельности новой звезды, блистательного товарища и гения среди гениев КНДР".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания итогового соглашения совместного саммита Ким Чен Ын назвал документ историческим.

Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.

Персона
Ким Чен Ын
Место
Сингапур
Объект
Северная Корея
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
17
Смешно
0
Интересно
0
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги