Ким Чен Ын привез на встречу с Трампом личный унитаз

Лидер КНДР Ким Чен Ын привез с собой на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапур личный унитаз.

Как сообщает The Hill, также он взял еду и бронированный лимузин.

Персональный туалет был доставлен на исторический саммит спецбортом Ил-76, тем же, на котром привезли еду и бронированный лимузин Кима.

По данным издания, такая предосторожность была призвана не допустить ситуацию, когда "иностранная разведка смогла бы получить доступ к исследованию отходов жизнедеятельности новой звезды, блистательного товарища и гения среди гениев КНДР".

Как сообщал OBOZREVATEL, во время церемонии подписания итогового соглашения совместного саммита Ким Чен Ын назвал документ историческим.

Позже были опубликованы четыре основных тезиса соглашения.