Кім Чен Ин привіз на зустріч з Трампом особистий унітаз

Лідер КНДР Кім Чен Ин привіз з собою на зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Сінгапур особистий унітаз.

Як повідомляє The Hill, також він узяв їжу і броньований лімузин.

Персональний туалет був доставлений на історичний саміт спецбортом Іл-76, тим самим, на котрому привезли їжу і броньований лімузин Кіма.

За даними видання, така обережність була покликана не допустити ситуацію, коли "іноземна розвідка змогла б отримати доступ до дослідження відходів життєдіяльності нової зірки, блискучого товариша і генія серед геніїв КНДР".

Як повідомлявOBOZREVATEL, під час церемонії підписання підсумкової угоди спільного саміту Кім Чен Ин назвав документ історичним.

Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.