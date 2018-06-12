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Кім Чен Ин привіз на зустріч з Трампом особистий унітаз

3.4тЧитати новину російською

Лідер КНДР Кім Чен Ин привіз з собою на зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Сінгапур особистий унітаз.

Як повідомляє The Hill, також він узяв їжу і броньований лімузин.

Персональний туалет був доставлений на історичний саміт спецбортом Іл-76, тим самим, на котрому привезли їжу і броньований лімузин Кіма.

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За даними видання, така обережність була покликана не допустити ситуацію, коли "іноземна розвідка змогла б отримати доступ до дослідження відходів життєдіяльності нової зірки, блискучого товариша і генія серед геніїв КНДР".

Як повідомлявOBOZREVATEL, під час церемонії підписання підсумкової угоди спільного саміту Кім Чен Ин назвав документ історичним.

Пізніше були опубліковані чотири основні тези угоди.

Особа
Кім Чен Ин
Місце
Сінгапур
Об'єкт
Північна Корея
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