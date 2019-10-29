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29 октября • обновлено в 23:16
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"Секс пенсионеров на парковке": кандидат на кресло судьи КСУ стал героем PornHub. Видео 18+

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В Харькове полицейский снял на видео пару, которая занималась сексом в машине, припаркованной за 50 метров от школы.

После того, как коп постучал в авто, мужчина открыл окно и протянул полицейскому визитку. Приблизив изображение на записи, можно увидеть, что она принадлежит Сащенко Игорю Сергеевичу. Ролик опубликован на Instagram-странице g.r.u.p.p.i.r.o.v.k.a (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

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'Секс пенсионеров на парковке': кандидат на кресло судьи КСУ стал героем PornHub. Видео 18+

Скрин видео

Как пишет Telegram-канал "Инсайдер 18+", Сащенко, предположительно, – кандидат на должность судьи Конституционного суда Украины. Отметим, на визитке также видно изображение весов Фемиды, символа судейства.

"От*бись от меня! Камеру выключи, бл*дь!" – сказал мужчина в авто, когда к Audi подошел правоохранитель.

'Секс пенсионеров на парковке': кандидат на кресло судьи КСУ стал героем PornHub. Видео 18+

Скрин видео

'Секс пенсионеров на парковке': кандидат на кресло судьи КСУ стал героем PornHub. Видео 18+

Скрин видео

Пользователи также нашли информацию в соцсетях, судя по которой государственный номерной знак автомобиля внесен в реестр и принадлежит Сащенко Марии Игоревне.

"Инсайдер 18+" добавил, что видеоролик, снятый нагрудной камерой копа, появился на порносайте PornHub. "К видео добавлены пометки: "Безобидное", "Пенсионеры", – сказано в сообщении.

'Секс пенсионеров на парковке': кандидат на кресло судьи КСУ стал героем PornHub. Видео 18+

Отметим, Сащенко Игорь Сергеевич – судья Харьковского апелляционного суда, кандидат юридических наук. Был заместителем председателя Апелляционного суда Харьковской области.

В 2016-2017 годах участвовал в конкурсе в Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда. Судья попал в итоговый общий рейтинг, но не стал судьей КГС ВС.

Осторожно, видео 18+

'Секс пенсионеров на парковке': кандидат на кресло судьи КСУ стал героем PornHub. Видео 18+

Скриншот

'Секс пенсионеров на парковке': кандидат на кресло судьи КСУ стал героем PornHub. Видео 18+

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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Место
Украина Харьков
Теги
Секс видео
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