Главная Новости
7 октября • обновлено в 12:40
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

Кива стал "звездой" PornHub после выходки в Раде

1.4т Читать материал на украинском

Скандальное видео, на котором народный депутат Украины Илья Кива ("Оппоплатформа – За жизнь") прикасался к своим половым органам прямо во время заседания Верховной Рады, оказалось на всемирно известном порносайте.

Нашумевший ролик опубликовал ресурс PornHub. Примечательно, что он был размещен пользователем с ником julia_pankratova. Такое же имя имеет одесская модель, с которой переписывался Кива во время инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Илья Кива

Илья Кива

Однако на популярном порносайте видео с Кивой не вызвало большого ажиотажа среди зрителей – там его посмотрели лишь 3 тысячи пользователей, несмотря на многомиллионную аудиторию. В то же время на YouTube ролик с одиозным нардепом уже успел набрать более 1,9 млн просмотров.

Новости
"На заборе х*й написано!" Кива взбесился из-за позора в прямом эфире
Ролик с Кивой на PornHub

Ролик с Кивой на PornHub

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Илья Кива
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
10
Смешно
1
Интересно
2
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel