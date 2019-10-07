Кива стал "звездой" PornHub после выходки в Раде

Скандальное видео, на котором народный депутат Украины Илья Кива ("Оппоплатформа – За жизнь") прикасался к своим половым органам прямо во время заседания Верховной Рады, оказалось на всемирно известном порносайте.

Нашумевший ролик опубликовал ресурс PornHub. Примечательно, что он был размещен пользователем с ником julia_pankratova. Такое же имя имеет одесская модель, с которой переписывался Кива во время инцидента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Илья Кива

Однако на популярном порносайте видео с Кивой не вызвало большого ажиотажа среди зрителей – там его посмотрели лишь 3 тысячи пользователей, несмотря на многомиллионную аудиторию. В то же время на YouTube ролик с одиозным нардепом уже успел набрать более 1,9 млн просмотров.

Ролик с Кивой на PornHub Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады. Инцидент произошел 2 октября. На видео видно, как Кива разговаривал с девушкой Юлией из Одессы во время заседания. Затем нардеп отложил телефон и принялся чесать область паха.

Позднее он назвал этот ролик монтажом, однако выразил уверенность, что каждый мужчина занимается "рукоблудием".

Кроме того, Кива предложил созвать пресс-конференцию для своего полового органа.

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