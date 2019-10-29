'Секс пенсіонерів на парковці': кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

У Харкові поліцейський зняв на відео пару, яка займалася сексом у машині, припаркованій за 50 метрів від школи.

Після того, як коп постукав в авто, чоловік відкрив вікно і простягнув поліцейському візитку. Наблизивши зображення на запису, можна побачити, що вона належить Сащенко Ігорю Сергійовичу. Ролик опубліковано на Instagram-сторінці gruppirovka (щоб подивитися, поскрольте новина вниз).

Скрін відео

Як пише Telegram-канал "Инсайдер 18+", Сащенко, імовірно, – кандидат на посаду судді Конституційного суду України. Відзначимо, на візитці також видно зображення терезів Феміди, символу суддівства.

"Від*бися від мене! Камеру вимкни, бл*дь!" – сказав чоловік в авто, коли до Audi підійшов правоохоронець.

Скрін відео

Скрін відео

Користувачі також знайшли інформацію в соціальних мережах, судячи з якої державний номерний знак автомобіля внесений до реєстру і належить Сащенко Марії Ігорівній.

"Инсайдер 18+" додав, що відеоролик, знятий нагрудною камерою копа, з'явився на порносайті PornHub. "До відео додані позначки: "Просте", "Пенсіонери", – сказано в повідомленні.

Відзначимо, Сащенко Ігор Сергійович – суддя Харківського апеляційного суду, кандидат юридичних наук. Був заступником голови Апеляційного суду Харківської області.

У 2016-2017 роках брав участь у конкурсі до Касаційного цивільний суд в складі Верховного Суду. Суддя потрапив в підсумковий загальний рейтинг, але не став суддею КГС ВС.

Обережно, відео 18+

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Ілля Кива попався на "рукоблудстві" в залі Верховної Ради. Інцидент трапився 2 жовтня. На відео видно, як Кива розмовляв з дівчиною Юлією з Одеси під час засідання. Потім нардеп відклав телефон і почав чухати пах.

Пізніше він назвав цей ролик монтажем, однак висловив упевненість, що кожен чоловік займається "рукоблудством".

Крім того, Кива запропонував скликати пресконференцію для свого статевого органу.

Після скандалу політик став "зіркою" PornHub.

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