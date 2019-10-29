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29 жовтня • оновлено в 23:16
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"Секс пенсіонерів на парковці": кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

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У Харкові поліцейський зняв на відео пару, яка займалася сексом у машині, припаркованій за 50 метрів від школи.

Після того, як коп постукав в авто, чоловік відкрив вікно і простягнув поліцейському візитку. Наблизивши зображення на запису, можна побачити, що вона належить Сащенко Ігорю Сергійовичу. Ролик опубліковано на Instagram-сторінці gruppirovka (щоб подивитися, поскрольте новина вниз).

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'Секс пенсіонерів на парковці': кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

Скрін відео

Як пише Telegram-канал "Инсайдер 18+", Сащенко, імовірно, – кандидат на посаду судді Конституційного суду України. Відзначимо, на візитці також видно зображення терезів Феміди, символу суддівства.

"Від*бися від мене! Камеру вимкни, бл*дь!" – сказав чоловік в авто, коли до Audi підійшов правоохоронець.

'Секс пенсіонерів на парковці': кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

Скрін відео

'Секс пенсіонерів на парковці': кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

Скрін відео

Користувачі також знайшли інформацію в соціальних мережах, судячи з якої державний номерний знак автомобіля внесений до реєстру і належить Сащенко Марії Ігорівній.

"Инсайдер 18+" додав, що відеоролик, знятий нагрудною камерою копа, з'явився на порносайті PornHub. "До відео додані позначки: "Просте", "Пенсіонери", – сказано в повідомленні.

'Секс пенсіонерів на парковці': кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

Відзначимо, Сащенко Ігор Сергійович – суддя Харківського апеляційного суду, кандидат юридичних наук. Був заступником голови Апеляційного суду Харківської області.

У 2016-2017 роках брав участь у конкурсі до Касаційного цивільний суд в складі Верховного Суду. Суддя потрапив в підсумковий загальний рейтинг, але не став суддею КГС ВС.

Обережно, відео 18+

'Секс пенсіонерів на парковці': кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

Скріншот

'Секс пенсіонерів на парковці': кандидат на крісло судді КСУ став героєм PornHub. Відео 18+

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше:

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Місце
Україна Харків
Теги
Секс видео
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